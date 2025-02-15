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PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D. tutuklandı.

Ekleme: 15.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:26 / Editör: Fehmi Öztürk
PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Güvenlik güçleri, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.D.'yi yakaladı.

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan S.D.'nin 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.