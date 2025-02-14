Silifke-Anamur yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde bulunan Yeşilovacık Işıklı Kavşağı’nda meydana gelen kazada, iki TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre, seyir halindeyken şoförünün uyuyakaldığı bir TIR, karşı şeride geçerek başka bir TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle seyir halindeki bir başka otomobilde kazaya karıştı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre aksarken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.