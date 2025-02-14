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Siirt'te 92 köy yolu kardan kapandı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 92 yolunu açmak için ekipler tarafındam bölgelerde çalışmalar başlatıldı.

Ekleme: 14.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:24 / Editör: Edin Uslu
Siirt'te 92 köy yolu kardan kapandı
Siirt, kar yağışının etkisi altında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kentte gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle de 92 köye ulaşım sağlanamıyor.

EKİPLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 23, Şirvan'da 39, Baykan'da 17 ve Eruh’ta 13 olmak üzere toplam 92 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Siirt-Pervari kara yolu da Gölköy köyüne kadar kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Siirt'te 92 köy yolu kardan kapandı