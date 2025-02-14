Siirt'te 92 köy yolu kardan kapandı

Siirt, kar yağışının etkisi altında.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kentte gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.Yağış nedeniyle de 92 köye ulaşım sağlanamıyor.Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 23, Şirvan'da 39, Baykan'da 17 ve Eruh’ta 13 olmak üzere toplam 92 köyün yolu ulaşıma kapandı.Siirt-Pervari kara yolu da Gölköy köyüne kadar kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.