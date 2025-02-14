İstanbul'da baraj alarmı! Güncel doluluk oranları açıklandı

İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82 oldu.Verilere göre, Elmalı yüzde 100 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 46,94 olarak kayıtlara geçti.Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:"Ömerli yüzde 66.12Darlık yüzde 56,61Elmalı yüzde 100Terkos yüzde 60,59Alibey yüzde 46,94Büyükçekmece yüzde 55,87Sazlıdere yüzde 46,91Istrancalar yüzde 45,18Kazandere yüzde 76,48Papuçdere yüzde 53,95"