Erzincan'da karda mahsur kalanların yardımına polisler yetişti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde günlerdir kar yağışı etkili oluyor.İlçede bir süredir etkili olan kar nedeniyle yolcu otobüsü Kemaliye-Arapgir kara yolunda kayarak kara saplandı.Otobüste mahsur kalan yolcular, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından kurtarıldı.Polis araçlarıyla tahliye edilen yolcular, ilçe merkezinde bulunan konaklama tesislerine yerleştirildi.Ulaşımı kapatan yolcu otobüsü, ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.