Erzincan'da karda mahsur kalanların yardımına polisler yetişti
Kemaliye ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsündeki vatandaşları, polis ekipleri kurtardı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde günlerdir kar yağışı etkili oluyor.
İlçede bir süredir etkili olan kar nedeniyle yolcu otobüsü Kemaliye-Arapgir kara yolunda kayarak kara saplandı.
Otobüste mahsur kalan yolcular, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından kurtarıldı.
POLİS ARAÇLARIYLA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Polis araçlarıyla tahliye edilen yolcular, ilçe merkezinde bulunan konaklama tesislerine yerleştirildi.
Ulaşımı kapatan yolcu otobüsü, ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.
İlçede bir süredir etkili olan kar nedeniyle yolcu otobüsü Kemaliye-Arapgir kara yolunda kayarak kara saplandı.
Otobüste mahsur kalan yolcular, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından kurtarıldı.
POLİS ARAÇLARIYLA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Polis araçlarıyla tahliye edilen yolcular, ilçe merkezinde bulunan konaklama tesislerine yerleştirildi.
Ulaşımı kapatan yolcu otobüsü, ekiplerin çalışması sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.