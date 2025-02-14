Erzincan'da bir şüphelinin midesinden 21,39 gram uyuşturucu çıktı

Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı. Bir şahsın midesinde ise 21,39 gram uyuşturucu tespit edildi..

Güvenlik güçleri, suçla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.Ekipler, masum vatandaşları hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı hız kesmeden hareket etti.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 şahıs yakalandı.F.U.C. , Ö.K. , R.B.C. ve S.S. isimli şahısların Erzincan'a uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheli aracı durdurdu.ARAÇTA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİAraç içerisinde yapılan aramada 16,40 gram metamfetamin ve 2 adet cam aparat (pipe) ele geçirildi.MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTIS.S. isimli şahısın şüpheli görülmesi üzerine çekilen tomografi neticesinde şahsın midesinde yabancı maddeler tespit edildi.Yapılan iç beden muayenesi sonucunda ise şahıstan 21,39 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.4 KİŞİ YAKALANDIF.U.C. , Ö.K. , R.B.C. ve S.S. isimli şahıslara T.C.K. 188.Maddesi ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ' suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi