CHP'li başkan ve işbirlikçilerinden 370 milyonluk vurgun: Bakanlık o paranın tahsilini istedi!

Edirne Belediyesi 2017 yılında 'İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapımı' başlıklı bir ihaleye çıktı. 2017/557860 İhale Kayıt Numaralı ihale 215 milyon 417 bin 826 TL bedel ile 'Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı tarafından kazanıldı. 2019 yılında ise ihale konusu işe ilişkin sözleşme yalnızca Caba İnşaat Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredildi.İhale kapsamında imzalanan sözleşmede yapılacak işler kalem kalem sıralandı buna göre; Edirne ili merkezinde bulunan 24 mahallede, 385 bin 62 metre içme suyu isale ve terfi hattı, 40 bin 747 metre yağmur suyu hattı, 106 bin 694 metre kanalizasyon atık su hattı, 300 bin ton mekanik malzeme ile alt temel, 278 bin ton BSK asfalt kaplama yol, 40 bin metrekare renkli desenli asfalt kaplama ile tretuvar, 20 bin metrekare beton parke, 24 adet muhtarlık binası, 30 adet taksi durağı, 13 adet çocuk oyun grubu ve diğer muhtelif işlerin yapımı öngörüldü.2022 yılında Edirne Valiliği'ne yapılan bir ihbarda söz konusu ihale kapsamında işin yapım aşamasında yapılmayan işlerin yapılmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle yükleniciye fazladan ödeme yapıldığı belirtildi. Bunun üzerine Edirne Valiliği 17.11.2022 tarihli yazısı ile İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunarak söz konusu ihbarın incelenmesi için müfettiş talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı 18.09.2023 tarihinde müfettiş görevlendirerek Edirne Belediyesi'nin düzenlediği ihaleyi incelemeye aldı.İçişleri Bakanlığı müfettişince yapılan inceleme kapsamında; İhaleye ilişkin düzenlenen hak ediş evrakları ve ihale dosyası incelendi. Yapılan inceleme sonucunda; İhale sözleşmesi kapsamında yapılması gereken imalatlar toplamında, 240 bin 711 metreküp kazı ve dolgu imalatı, 96 bin 704 metreküp kum/çakıl gömlekleme ve yataklama, 7 bin 584 metrekare tam ahşap kaplamalı iksa, , 190 bin metrekare kazılara sık iksa, 223 bin metrekare kazılara ahşap kaplamalı iksa, 102 bin metrekare çelik konstrüksiyon panolarla iksa, 187 bin metrekare palplanş, 73 bin metreküp kırmataş malzeme temini, nakli ve serimi, 82 bin metreküp moloz nakli, 2 bin 373 adet döküm çerçeveli baca kapağı temini ve montajı, 28 bin kilogram sfero döküm ızgara temini ve montajı, 20 metre yatay sondaj, idare malı doğal granit parke taşı altına bin 502 metreküp çimento dozlu harç ve 4 bin 520 metrekare doğal granit parke taşının temin edilerek döşeme kaplaması yapılması işlerinin yapılmamış olduğu tespit edildi.Müfettişin yaptığı incelemede raporuna sıraladığı yapılmayan bu işler için hak ediş raporu düzenlenip ödemeler yapıldığı saptandı. Bu kapsamda; 2017 yılı fiyatlarıyla yapılmadığı tespit edilen işler için içme suyu hatlarında 1 milyon 612 bin TL, yağmursuyu hatlarında 2 milyon 380 bin TL, kanalizasyon ve atık su hatlarında 23 milyon 473 bin TL ve diğer imalatlarda da 5 milyon 16 bin TL olmak üzere toplamda 32 milyon 481 bin TL ödeme yapıldığı görüldü. Müfettiş raporunda yapılan güncel endeks hesaplamalarına göre 2024 yılı itibariyle bu rakamın 370 milyon 562 bin TL olduğu belirlendi.Yapılan incelemelerin ardından İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen tanzim raporunda, yapılmayan işler için ödendiği tespit edilen güncel rakamı 370 milyon 562 bin TL'nin ilgililerden tanzim ve tahsili istendi. Hakkında tanzim raporu düzenlenen ilgililer raporda yer aldı. Raporda paranın tahsil edileceği ilgililer; Edirne eski Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Okan Gökerküçük, Edirne Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Yetik, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Özer, Fen İşleri Müdürü Erkan Arıcı, mühendisler; Yasin Baysöz, Oğuzhan Mert Öztürk, Hasan Çalışkan, Sunay Ciğerci, Dilara Merve Aydoğan, teknikerler; Ahmet Çapraz ve Evren Ertan, teknisyen Arif Arıcanlı ile yüklenici şirket Caba İnşaat Enerji Turizm ve Sanayi Ticaret A.Ş olarak belirtildi.