Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Bu hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları haftanın son gününde rekor kırdı. Gram altın 3 bin 405 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...