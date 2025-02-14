Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kaçak göçmen çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.İstihbari çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin, yurt dışından illegal yollardan ülkeye giren yabancı uyrukları şahısları tuttukları evlerde barındırdığı tespit edildi.Ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenlendi.Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Gerçekleştirilen operasyonla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "3 adreste yapılan kontrollerde resmi makamlarca tanzim edilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan girdiği anlaşılan 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Kiraladığı evlerde ülkemize illegal yollardan giren yabancı uyruklu şahısların barınmasına imkan sağlayan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Ülkemize illegal yollardan giren yabancı uyruklu şahısların ise sınır dışı işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.