Sınırdan kayıtsız para geçiren Türk, Bulgar gümrüğüne 250 bin euro kaptırdı

Sınırlardan beyan edilmeden 10 bin euronun üzerinde para geçişleri gümrük görevlilerince engelleniyor.Belli bir oranda vergi vermek istemeyenler ve kara para kaçırmaya çalışanlar ise bu beyanda bulunmadan gizli bölmelerle paraları geçirmeye çalışıyor.Bu yolla para kaçırmaya çalışanlar ise şimdiye kadar milyonlarca lira parayı Sırp ve Bulgar gümrüğüne kaptırdı.Bu vakalara bir yenisi daha eklendi.Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıyan tır Hamzabeyli Sınır Kapısının diğer tarafında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı'na geldi.Türkiye'ye geçmek isteyen S.A. isimli Türk vatandaşın kullandığı tır, detaylı arama için Bulgar görevlileri tarafından kontrol noktasına alındı.Gümrük kontrol noktasında, S.A. isimli Türk vatandaşı şoför, Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçası taşıdığını belirten belgeler sunarak, beyan edilecek başka bir şeyi olmadığını söyledi.Gümrük denetimleri sırasında müfettişler, şoför mahallinde kağıtlara sarılı halde Euro banknotları buldu.Yolcu kabininde yolcu koltuğunun altındaki zeminde fabrikasyon yapılmış bir boşluğa gizlediği toplam 245 bin Euro'ya el konulurken, olayla ilgili soruşturma Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.