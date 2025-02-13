Pakistan'da kavşağa Erdoğan'ın adı verildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni inşa edilen bir kavşağa, "Recep Tayyip Erdoğan" adı verildi. İslamabad'da yapımına Kasım 2024'te başlanan ve 42 günde inşa edilen kavşak, Aralık 2024 tarihinde hizmete girmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.



Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, ziyaret çerçevesinde Erdoğan'a, İslamabad'da işlek bir caddede yer alan ve "Recep Tayyip Erdoğan" isminin verildiği kavşağın tabelasını takdim etti.



İslamabad'da yapımına 5 Kasım 2024'te başlanan ve 42 günde inşa edilen kavşak, Aralık 2024 tarihinde hizmete girdi.