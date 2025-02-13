MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 07 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Osman Oktay, tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılmayarak şehit oldu.

Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesinden acı haber geldi...Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 07 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Osman Oktay'ın Gaziantep ŞH'de yoğun bakım servisinde müşahade altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olduğunu duyurdu.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.