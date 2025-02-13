Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a ziyaret: Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr.Haluk Görgün de katıldı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında düzenlenen heyetler arası toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı. Toplantıda savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik konu masaya yatırıldı. Türkiye, savunma sanayii alanındaki kabiliyetleriyle uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ederken, Pakistan ile geçmişten bugüne süregelen iş birliğini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi ve savunma sanayii alanında yeni projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.