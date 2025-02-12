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PKK/KCK soruşturması! 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 12.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:28 / Editör: Fehmi Öztürk
PKK/KCK soruşturması! 8 gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.