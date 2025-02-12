PKK/KCK soruşturması! 8 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.