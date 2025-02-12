PKK inlerine giriliyor! Teröristlere ait mağara görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. Hain terör örgütü üyeleri adeta kaçacak delik arıyor.Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda, hain örgütlere nefes aldırılmıyor.Terör örgütü PKK, çok sayıda kayıp veriyor.Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara bulundu.Mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından 'Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor' başlıklı yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadelenin devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit ettiği ve aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif eşyanın ele geçirildiği bildirildi.Paylaşımda görüntülerine yer verilen mağarada, teröristlerin hayatta kalabilmek için gizli bölmeler yaptıkları dikkat çekti.