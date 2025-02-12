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Beyaz Gazete
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Eskişehir'de başıboş köpekler motosikletliye saldırdı

Odunpazarı ilçesinde seyir halindeyken 3 tane sokak köpeğinin saldırısına uğrayan motosikletli vatandaş, o anları kask kamerası ile saniye saniye kaydetti.

Ekleme: 12.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:58 / Editör: Atilla Özbir
Eskişehir'de başıboş köpekler motosikletliye saldırdıEskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, Akpınar Mahallesi'ndeki ara sokaklarda ilerlediği sırada bir sokak köpekleri yanına yaklaştı.

Sürücüye yaklaşan köpeklerden biri, motosiklete doğru saldırgan şekilde havlamaya başladı.

Bunun ardından diğer köpeklerde sürücüye havlamaya başladı.

KÖPEKLER YÜZÜNDEN YOLUNA DEVAM EDEMEDİ

Üç köpeğin kendisine havlamasından korkan ve motosikletini durduran sürücü aracından inerek, başıboş köpeklerin gitmesini bekledi. Yoldan geçen diğer araçlara da havlayan köpekler yine de sürücünün yanından ayrılmadı.

O ANLAR KAMERADA

Motosikletini eliyle süren ve oradan biraz uzaklaşan sürücü, daha sonra aracını çalıştırıp oradan hızla uzaklaşmak için hamle yaptığında köpekler yeniden havladı.

Motosiklet sürücüsünün yaşadığı korku ve köpeklerin saldırısı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜREKLİ ARAÇLARA SALDIRIYORLAR

Öte yandan bahse konu mahallede kepeklerin sürekli yaya ve araçlara saldırdığı öğrenildi.

Eskişehir'de başıboş köpekler motosikletliye saldırdı