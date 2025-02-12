Erken rezervasyon uyarısı! Sahte alkol turisti kaçırır

Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangını, Türkiye'deki turistik otellerin güvenliğini tartışmaya açarken, 103 kişiyi öldüren sahte alkol zehirlenmelerinin turizm sektörüne olumsuz yansıyacağı belirtiliyor. Konuyu tartışmaya açan turistik otel işletmecisi Aydın Karacabay, sahte içkiden kayıpların otel yangınını da geçtiğini belirterek, zaten pahalı olan restoran fiyatlarının üzerine kaçak alkol riskinin eklenmesinin turizme darbe vuracağını söyledi. Haber Global Web Özel'e değerlendirmelerde bulunan eski turizm bakanlarından Bahattin Yücel ise içinde bulunduğumuz dönemin özellikle yabancı turistler için yaz tatiline karar verme dönemi olduğunu hatırlattı.Aydın Karacabay sahte alkollün turizme etkisiyle ilgili şu uyarılarda bulundu: "Tarihi Yarımada özelinde bizim ana pazarımız Avrupa ülkeleridir. Bize mailler geliyor turistlerden; şimdi geldiğimizde ya sahte olursa, görme yetimi kaybedersem... Yabancıların eskiden ilk sordukları şey 'restoran ne tarafta' olurdu. Şimdi ilk sordukları ise 'yangın merdiveni ne tarafta?' Bir tedirginlikle geliyorlar. Gelmeyi düşünen misafirlerin bu soruları bizi de üzüyor."Öte yandan Karacabay otel fiyatları iyi olsa da son dönemde artan restoran fiyatlarının da turisti kaçırabileceğini belirtiyor.Bahattin Yücel ise sahte alkol ölümleri ve otel yangını haberlerinin Avrupa'dan gelecek rezervasyonları nasıl etkileyeceği konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu anda bizim hedef pazarlarımızda tatile karar verme zamanı. Şu arada, belli tarihlerde, tatilden önce rezervasyon yapıldığında belli indirimler de yapılıyor. Erken rezervasyon indirimleri uygulanıyor. Bu dönemde özellikle yangın çok etkili oldu. Almanya, İsviçre'de, özellikle Rusya'da... Kartalkaya Dünya tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı ilk 10 yangından biri olarak kayıtlara geçti. Yangından sonraki süreci de iyi yönetemedik. Bizim Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki tüketici profilimiz orta ve orta altı gelir grubundan oluşuyor. Onların da; şu anda Almanya başta olmak üzere ekonomik sorunlar yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu durum da Türkiye'ye karar verecek tatilci sayısını azaltır. Onun da etkisi olacak. Rezervasyonlarda düşüş olduğunu görüyoruz. Biz bu süreci iyi yönetemezsek çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalırız."Bahattin Yücel, turizm sektörünün sahte alkole karşı nasıl tedbirler alması gerektiğiyle ilgili ise şunları söyledi: "Normalde oteller toplu alışveriş yaptıkları için kendi tedarikçilerinden bu işin güvencesini isterler. Özellikle onlarda bu tür sahte alkol olmaz. Bütün otel, lokanta, turistik tesislerin bu konudaki denetimi Turizm Bakanlığı'ndadır. Bu konuda ciddi anlamda bir pazar payını yabancı üreticilere terk ediyoruz. Yüksek vergileme maalesef gözünü para hırsı bürümüş birilerini kaçak alkolle ölüme neden olmaya götürüyor."Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ABD'den Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına uyarı yapıldı. Açıklamada şunlar yer aldı: "Alkollü içecekleri sadece ruhsatlı tekel bayilerinden, barlardan, otellerden ve marketlerden satın alın. Ev yapımı alkolden kaçının. Ruhsatlı mağazalardan satın alırken şişe mühürlerinin sağlam olduğundan emin olun. Etiketlerdeki kötü baskı kalitesine veya yanlış yazımlara dikkat edin. Siz ya da seyahat arkadaşınızın sahte alkole maruz kaldığınızı düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım alın. Çevrenizin farkında olun turistlerin sıklıkla bulunduğu yerlerde dikkatli olun.”