Cezası belli oldu! Drift yapanlar...

Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde yaşandı.İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen lüks bir aracın sürücüsü, yaya ve araçların bulunduğu karlı yolda drift attı.Drift atılan ana ilişkingörüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde; yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu karlı yolda aracın drift atma ve diğer araçlar ile yoldaki yayaların can güvenliğini tehlikeye sokma anları yer aldı.HEM EHLİYETİNDEN HEM DE PARASINDAN OLDUGörüntülerin yayılmasının ardından paylaşımları ihbar kabul eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın plakası ve sürücüsünü tespit ederek yakaladı.'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem yapılan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.Görüntülerdeki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.