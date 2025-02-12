Aydın'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon

Aydın'da jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Son olarak Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik belirlenen hedeflere yönelik operasyon yapıldı.Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli yakalandı.Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği, 2 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.