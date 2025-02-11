Valilik son dakika açıklama yaptı: İstanbul'da okullar tatil mi? 7 ilçeden tatil haberi!

İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, ⁠Esenyurt, ⁠Sultangazi, ⁠Beykoz, ⁠Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi. Valilik yağışın sadece kuzey kesimlerde etkili olduğunu kent merkezinde tatil olmayacağını açıkladı.

İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, ⁠Esenyurt, ⁠Sultangazi, ⁠Beykoz, ⁠Avcılar ve ⁠Beylikdüzü ilçelerinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, 'Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum.' ifadelerini kullandı.Arnavutköy'de İETT otobüsü yolda kaydıArnavutköy'de İETT otobüsü yolda kaydıÖte yandan Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Sultangazi'de de etkili olan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı.İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy, ⁠Esenyurt, ⁠Sultangazi, ⁠Beykoz, ⁠Avcılar ve ⁠Beylikdüzü, Büyükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi.Kar yağışının İstanbul'un kuzeyinde etkili olduğunu; güney ve merkez ilçelerinde etkili olmadığını vurgulayan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir' denildi.