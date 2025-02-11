Ustaların gözü önünde çaldılar: Taş yağmuruna tutuldular! Hırsızlar inşaat alanlarını hedef aldı

Başkentte inşaat halindeki binaları hedef alan hırsızlar, ustaların gözü önünde malzeme çalıp kayıplara karıştı. Playwood ve iskele demirlerini saniyeler içinde kamyonetlere yükleyen şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı. Ancak bir inşaat alanında fark edildiklerinde işçilerin taş yağmuruna tutulmaktan kurtulamadılar! Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentte 11 farklı inşaat alanından Playwood, iskele demiri ve benzeri malzemeleri çalan hırsızlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.Şüphelilerin, ikişer ya da üçer kişilik gruplar halinde hareket ettikleri ve sık sık değişen açık kasa ile kapalı kasa kamyonetler kullandıkları tespit edildi. Hırsızlar, inşaat ustaları çalışırken hızla Playwood ve iskele demirlerini çalarak olay yerinden kaçtı. Ancak bir inşaat alanında hırsızlık yaparken fark edilen şüpheliler, işçiler tarafından taş yağmuruna tutuldu.Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.