Manisa'da çevreyi kirletenlere sıkı takip: Gizlemeye çalışırken yakalandılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve jandarma iş birliğiyle kaçak endüstriyel atık dökümlerinin engellenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.Saha denetimleri sırasında İzmir’den Manisa’ya kaçak endüstriyel atık taşıyan aracı takibe alan ekipler, çevreyi kirletenleri atıkları gizlemeye çalışırken yakaladı.Yapılan operasyonda, endüstriyel atığın Turgutlu’da bir çiftliğe ait boş araziye döküldüğü anlaşıldı.Atığın üzerinin hafriyat toprağıyla kapatılmaya çalışıldığı belirlendi.Atıktan örnek alınması sonrası, çiftlik sahibine, taşıyıcı firmaya ve endüstriyel atığın geldiği firmaya cezai işlem uygulandı.Temiz bir çevre için sahada denetimlerini arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, son 9 ayda, 189 adet cezai işlem uyguladı.Yetkililerce çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için denetimler sürdürülürken kirliliğe sebep olan kişi ve kurumlara karşı yasal işlemler de titizlikle takip ediliyor.Hem bugünü hem de gelecek nesilleri korumak adına; hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için denetimler aralıksız devam edecek.