Çorum'da terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon düzenlendi

Terörle mücadelede izlenen yolda, yeni başarılar elde edilmeye devam ediliyor.Sınır dışı kadar ülke içindeki örgüt yapılanmalarını da inceleyen güvenlik güçleri, örgütle bağlantısı bulunan şüphelileri tek tek tespit ediyor.Bu çalışmalara bir yenisi de Çorum'da eklendi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu dün bir apartman dairesinde ikamet eden, DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.Aramalarda elde edilen birçok dijital materyal ve dokümanlara da el konuldu.Sorguları tamamlanan 5 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrolle, yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.