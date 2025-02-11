Bakan Göktaş'tan anne ve babalara önemli çağrı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek, çocuklarımızı dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim.' ifadesini kullandı.Göktaş, 'Güvenli İnternet Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile anne ve babalara seslendi.İnternetin sayısız fırsatlar sunarken çocuklar için bazı risk ve tehditleri beraberinde getirebildiğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:'Bu nedenle çocuklarımıza interneti güvenli ve bilinçli kullanmayı öğretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki çocukların çevrimiçi güvenliği sizlerin doğru rehberliğinizle başlar. Onların dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için sınırlar belirleyin ve açık iletişimi destekleyin. Bizler de bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek, çocuklarımızı dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim.'