Amasya'da hastane yolunda kaza yaptılar! Çok sayıda yaralı var
Amasya'dan Samsun'a hastane randevusuna giden ailenin bulunduğu otomobil, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'da feci trafik kazası...
Amasya'da yaşayan Havza ailesi, Samsun'daki hastane randevusuna gitmek için hep beraber yola çıktı.
Ailenin bulunduğu otomobili süren baba Mehmet Havza, Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi mevkiinde karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİLER
Karlı yolda kayıp kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücü, yanındaki eşi Yisev Havza (53) ve ağabeyi İlhami Havza (56) yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.