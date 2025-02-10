Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.Her geçen gün yeni bir başarıya imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla terörle mücadelenin en yoğun noktasında teröristlere korku salıyor.Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni çalışmalar gerçekleştirildi.Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 3 PKK/YPG’li teröristin yeri tespit edildi.Mehmetçik, tespit ettiği teröristler için düğmeye bastı.Gerçekleştirilen operasyon sonucu, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!