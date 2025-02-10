Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.
Her geçen gün yeni bir başarıya imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla terörle mücadelenin en yoğun noktasında teröristlere korku salıyor.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni çalışmalar gerçekleştirildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 3 PKK/YPG’li teröristin yeri tespit edildi.
Mehmetçik, tespit ettiği teröristler için düğmeye bastı.
Gerçekleştirilen operasyon sonucu, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.
"KAHRAMANCA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.
Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!
Her geçen gün yeni bir başarıya imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla terörle mücadelenin en yoğun noktasında teröristlere korku salıyor.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni çalışmalar gerçekleştirildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 3 PKK/YPG’li teröristin yeri tespit edildi.
Mehmetçik, tespit ettiği teröristler için düğmeye bastı.
Gerçekleştirilen operasyon sonucu, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.
"KAHRAMANCA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.
Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!