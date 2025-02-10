Sıkı giyinin: Donacağız! İşte bugünün ve yeni haftanın hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 7°CÇok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıEDİRNE °C, 7°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAKARYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurluHATAY °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluMERSİN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlıSİVAS °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıARTVİN °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurluSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ ve Tunceli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -5°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıVAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluMARDİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluŞANLIURFA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu