Sahte içki faciası: Ankara'da vefat sayısı 38'e yükseldi

Sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler bitmek bilmiyor.İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana gelmişti.Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi yaşamını yitirmişti.Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Yine Ankara'da bir sahte alkol faciası daha meydana geldi.Son olarak açıklanana göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20'den 32'ye yükseldiği kaydedildi.Ayrıca 17 olan tutuklu sayısı da 19 oldu. 35 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.Öte yandan sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi.