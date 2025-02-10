Sahte içki faciası: Ankara'da vefat sayısı 38'e yükseldi
Sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıplarında bilanço artıyor. Açıklanan son veriye göre Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.
Sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler bitmek bilmiyor.
İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana gelmişti.
Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi yaşamını yitirmişti.
ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ
Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yine Ankara'da bir sahte alkol faciası daha meydana geldi.
Son olarak açıklanana göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.
SATAN KİŞİ DE ENTÜBE EDİLDİ
Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20'den 32'ye yükseldiği kaydedildi.
Ayrıca 17 olan tutuklu sayısı da 19 oldu. 35 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
Öte yandan sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi.
İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana gelmişti.
Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi yaşamını yitirmişti.
ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ
Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yine Ankara'da bir sahte alkol faciası daha meydana geldi.
Son olarak açıklanana göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.
SATAN KİŞİ DE ENTÜBE EDİLDİ
Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20'den 32'ye yükseldiği kaydedildi.
Ayrıca 17 olan tutuklu sayısı da 19 oldu. 35 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.
Öte yandan sahte içkiyi satan kişi de entübe edildi.