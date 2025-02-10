İstanbul'a kar yeniden geliyor: AKOM saat verdi

İstanbul'da geçtiğimiz hafta beklenen kar yağışı, etkisini gösterdi.Karın yağışıyla sevinen İstanbullu, yağmura dönmesinin ardından karın bir daha etkisini göstermeyeceğini düşünüyordu.Ancak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara, AKOM'dan müjdeli haber geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunuldu.AKOM'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının akşam saat 17.00'dan itibaren şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor.Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti.Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.