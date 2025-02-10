Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı sosyal refahı artıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir. İstihdamı gözeten politikalarımız sayesinde istihdam seviyesi korunurken, işsizlik oranındaki düşüş sürmektedir. Ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlanma, ihracat perspektifimizi güçlendirmektedir. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine gerilemiştir. Kadınların istihdamı artarken, işsizlik oranı da geçen aya göre 0,3 puan azalmıştır' dedi.'ÜRETİM VE İHRACAT ODAKLI İLERLEME SAĞLANMAKTA'Sanayi sektöründeki artış eğiliminin ise güçlenerek sürdüğün vurgulayan Yılmaz, 'Sanayi üretim endeksi 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 7 artarken, aylık artış yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan yıllık bazda enflasyon oranları gerilerken, diğer yandan üretim ve ihracat odaklı ilerleme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra sanayide teknolojik dönüşümü, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı öngören politikalarımız cari açığımızda kalıcı iyileşme getirecektir. Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız' ifadelerini kullandı. (DHA)