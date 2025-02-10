CHP'de 'şaibeli kurultay' iddialarına ilişkin inceleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem ön seçim ancak 2023 yılında yapılan kurultaydaki "şaibe" iddiaları da geride kalmış değil...2023 yılında yapılan genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik isyan bayrağı çekildi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi; Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.Olaylı geçen kurultayın ardından bugün, yeni bir gelişme daha yaşandı.İNCELEME BAŞLATILDICHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.DELEGELERE PARA, TELEFON VE EV VERİLDİKurultay sürecinde delegelere rüşvet verildiği, para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. İncelemede, tanıklar dinlenecek ve deliller toplanacak.KURULTAY İPTAL OLUR MUKurultayın iptal olup olmaması ise soruşturmasının seyrine göre şekillenecek.KEMAL KILIÇDAROĞLU, KURULTAYI İŞARET ETMİŞTİ: HANÇER DEYİMİNİ KULLANMIŞTIMKemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, "KRT Soruyor" özel programında Gökhan Kayış’ın sorularını yanıtlamak üzere canlı yayına katıldı.Özgür Özel'e kaybettiği kurultay sonrası "Sırtımdan hançerlendim" ifadelerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu da şunları söylemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti:Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım.Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir.