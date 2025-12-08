AFAD duyurdu: Antalya'da hissedilen bir deprem oldu

Antalya'da peş peşe depremler...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre gece saat 03:31'de merkez üssü Konyaaltı olan ilçesi 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Bu depremin ardından da geçtiğimiz dakikalarda Antalya'da bir deprem daha meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.21'de merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Deprem, çevre illerden de hissedildi ve bazı vatandaşların korkuyla kendilerini dışarı attığı öğrenildi.Şu ana kadar olumsuz bir durum kaydedilmedi.