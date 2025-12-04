TBMM Başkanı Kurtulmuş: Raporlama safhasına geçiyoruz

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, "Hepimizin gördüğü ve izlediği gibi sürecimiz ve 'Terörsüz Türkiye' süreci komisyonumuzun çalışmaları şu anda en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir. Şimdiye kadar hassasiyetle, fedakarca çalışmaları yürüterek bu noktaya getirdik. Bundan sonra da artık son düzlükteyiz ve burada yapacağımız birkaç temel vazifemizi icra edip oluşturacağımız sonucu da TBMM Genel Kurulu'na sunacağız. Ümit ederim ki çalışmalarımız hayırlarla neticelenir. Hepimizin benimsediği gibi bu komisyon ve süreç yalnızca 'Terörsüz Türkiye' meselesi üzerine çalışmaktan ibaret değil, bu meselenin bir kısmıdır. Aynı şekilde bir devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç, devletin bütün ilgili kurumları vasıtasıyla sahada ve bir şekilde örgütle yapılan temaslarla bugüne kadar getirildi. Bu sürecin bir al-ver olmadığını, bir pazarlık süreci olmadığını, örgütün kendisini feshetme kararını ortaya koyduktan ve silahları teslim etme sürecine sembolik bir törenle başladıktan sonra süreç hızlanmış ve siyasette üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için TBMM'de bulunan partilerimizden 11'inin ittifakıyla bu komisyonu kurmuş ve bugüne kadar getirmiştir. Bu tarihi süreci, komisyon da tarihi sorumluluğu yüklenerek yerine getiriyor. Bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli, hassas davranmamız gereken bir noktada olduğumuz aşikardır. Bunu başta ben olmak üzere her birinize önemli bir uyarı olarak ortaya koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, komisyonun şimdiye kadar 134 kişi ve kuruluşu dinlediğini hatırlatarak, "En son 18'inci komisyon toplantımızda, toplantıya katılanların 5'te 3 çoğunluğuyla yani nitelikli çoğunlukla alınan karar gereği komisyonumuzda grubu bulunan partileri temsilen 1'er temsilcinin Ada'ya gitmesi yönünde bir karar aldı. 3 siyasi parti temsilcisini gönderdi ve ziyaret 24 Kasım tarihinde bildiğiniz gibi gerçekleştirildi. Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir. Bundan sonraki süreçte raporlama safhasına geçiyoruz. Yani komisyon çalışmalarından sonra 'Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili bakış açımızı mümkünse müşterek kanaatlerimizi paylaştığımız bir raporu hazırlamayı ümit ediyorum. Böylece bu raporun hazırlanmasıyla birlikte bu tarihi süreç çok önemli bir eşiği daha atlatacak ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Burada grubu bulunan partilerden raporlarını hazırlamalarını, milletvekili arkadaşlarımızdan bireysel raporlarını hazırlamalarını istirham etmiştik. Bana şu ana kadar 5-6 arkadaşımızın hazırladığı rapor ulaştı. Bunların hepsini kaydediyoruz, gönderilen bütün evrakları kaydediyor ve süreci resmi tutanaklar içerisine almış oluyoruz. Dolayısıyla bugünkü oturumumuzda önce raporları dinleyeceğiz" diye konuştu.Kurtulmuş, sürecin bu aşamasında dil ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, "Kimsenin süreci siyasi pozisyonlarına malzeme haline getirmemesi lazım. Hepimizin farklı siyasi partileri, görüşleri, kanaatleri farklı ama herhalde ortak olduğumuz nokta; artık bu memlekette silahlar sussun, terör sona ersin, analar ağlamasın, ocaklar sönmesin ve bu milletin geleceği karanlık ellere teslim edilmesin. Onun için siyasi malzeme yapılmaması konusunu her birinizden istirham ediyorum" dedi.Kurtulmuş, burada basının üstüne de sorumluluk düştüğünü söyleyerek, "Zaman zaman bu uyarıyı yaptık. 'Sürecin aslı, kim ne dedi, nereden geldi, nereye gitti', bütün bunlardan daha önemlisi ortaya hangi somut sonuçlar konuldu. Önemli olan bu siyasi süreçte bu sürecin magazinleştirilmemesi için olağanüstü bir gayret sarf etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca dil, üslup ve davranışlarımıza azami ölçüde dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mesele bir partinin ya da birkaç partinin meselesi değildir. Bu mesele 86 milyonun meselesidir. Bu mesele hayırla sonuçlandığında bir veya birkaç parti kazanmış olmayacak, sürece karşı olan partiler de dahil olmak üzere bütün Türkiye kazanmış olacak. Bunun için elimizi şimdiye kadar olduğu gibi taşın altına koymaya devam edeceğiz ve olumlu sonuç almak için de sabırla inşallah bu müzakere süreçlerini tamamlamış olacağız. Sağda, solda, içeride veya dışarıdan, 'Bu mesele son noktaya geldi, son günlere yaklaşılıyor, bu meseleyi akamete uğratalım' diye hesap kitap içerisinde olanların varlığını biliyoruz. Akıl akıldan üstün olmayı gerektirir. Onun için bizler de sabırla, farklılıklarımızı ifade ederek yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu sefer Türkiye kazanacak" dedi.Kurtulmuş toplantının ilk bölümünde komisyon raporu ile ilgili değerlendirmelerin olacağını, ikinci bölümde ise İmralı ziyaretinin ele alınacağını ekledi.