AJet'in 42 seferine kar engeli...

AJet, yurt genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerinde düzenlemeye gittiğini bildirdi. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferin iptal edildiği duyuruldu.

Ekleme: 30.12.2025 - 23:56 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:01 / Editör: Damla Demirkaya Şen
AJet'in 42 seferine kar engeli...AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, https://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'