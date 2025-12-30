Bakan Yerlikaya, Yalova'daki çatışmada şehit olan polisin cenazesine katıldı

Yalova'da dün gece terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen İlker Pehlivan için Yalova Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li Muharrem İnce ve il protokolü katıldı.Cenazede şehidin amcası ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan binlerce vatandaş 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.Evli 15, 12 ve 5 yaşlarında 3 çocuk sahibi olan Pehlivan'ın cenazesi daha sonra Yalova Polis Şehitliği'nde defnedildi.