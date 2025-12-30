Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Gram altın ne kadar oldu?

Dün yaşanan kâr realizasyonlarıyla yüzde 1,5'in üzerinde kayıplar yaşayan altın fiyatları bugün yönünü yeniden yukarı çevirdi.Altın fiyatları 2025 yılı genelinde rekor kırmaya doyamadı. Rekorlar yağmur ormanlarında yaşayan amazon sakinlerinin kulağına dahi gitti. Gram altın yüzde 150'nin üzerinde yükseliş sergilerken, ONS altın yüzde 70'in üzerinde getiri elde etti. Türkiye piyasalarında enflasyonu yenen nadir yatırım aracı oldu.Dün ise kâr satışları yaşadı. Bugüne de yükselişle başladı. Doların salı gününe güç kaybederek başlaması altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.Gram altın 6,025 TLÇeyrek altın 9,798 TLYarım altın 19,578 TLCumhuriyet altını 40,917 TLONS altın 4,359 Dolar