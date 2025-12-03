Semerkand Vakfı, Türkiye’yi Maneviyat ve Birlik Gecesinde Buluşturuyor

Semerkand Vakfı öncülüğünde hazırlanan bu özel program, Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâmın doğumunun 1500. sene-i devriyesini, ümmetin ortak hafızasında yeniden derin bir vefa, birlik ve kardeşlik ruhuyla yad etmeyi amaçlıyor.İlk program, 11 Ekim 2025'te İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 8.000 kişinin coşkulu katılımıyla gerçekleştirilmişti. Ankara programı ise hem içerik zenginliği hem uluslararası katılımcılarıyla bu manevi yürüyüşün ikinci büyük adımı olacak.Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak ve ardından siyer anlatısıyla devam edecek. Anlatıya “Buhara'dan Bosna'ya Mevlid-i Şerif” icrası eşlik edecek. Özbekçe, Arapça, Kürtçe, Boşnakça ve Türkçe okunan mevlid, ümmetin farklı coğrafyalarının ortak sevincini aynı sahnede buluşturacak.Programın ana akışı, güçlü sanat ve anlatım kadrosuyla şekilleniyor:Oyuncu İsmail Hakkı ve Necip Karakaya, gecenin dramaturjik omurgasını oluşturan siyer anlatısını sahneleyecek; salâvatlar, kısa pasajlar ve tematik bölümlerle gönüllere dokunan bir akış sunacak.Bu güçlü anlatıya Abdüllatif Efe Hoca, kıraat ve kaside icralarıyla eşlik ederek programın manevi ritmini belirleyecek.63 kişilik sahne gücüyle Grup Ser, ilahi, kaside ve salâvatlarla gecenin hissiyatını zirveye taşıyacak.Etkinlik alanında kurulacak Dijital Siyer Atlası, ziyaretçilere dijital siyer deneyimi sunacak. Dijital panolardaki zaman çizgisi üzerinde gösterilen dönüm noktaları, haritalar ve sembolik çizimler sayesinde Peygamber Efendimizin hayatı, çocuklardan yetişkinlere her yaş grubuna yeni bir perspektifle aktarılacak.Programa katılan misafirler için Semerkand Vakfı tarafından özel olarak hazırlanan anlamlı bir hediye paketi de hediye edilecek. Vakıf ve paydaş kuruluşların ikramları, katılımcılara gönül alıcı hatıralar olarak yansıyacak.Katılımcılar için tanıtım stantları ve özel bilgilendirme noktaları da hazır olacak.Program, bütünüyle ümmetin ortak duygularını pekiştiren uluslararası bir buluşma niteliği de taşıyor.Filistin'den özel bir ekibin gerçekleştireceği Arapça Mevlid okunması,Gazze için yapılacak dualar,Bosna, Özbekistan ve Arap coğrafyalarından temsilcilerin sahnedeki katkıları,bu programı yalnız Türkiye'nin değil, İslam dünyasının ortak hissiyatına açılan güçlü bir pencere hâline getiriyor.Semerkand Vakfı öncülüğünde;Beşir Derneği, Semerşah, TÜMSİAD, GENÇKON, Biltek Okulları, Semerkand TV ve Semerkand Radyo iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.Semerkand Vakfı, 4 Aralık gecesinde Ankara ATO Congresium'da düzenlenecek bu özel programa tüm halkı davet ediyorMevlid-i Nebî1500 صلى الله عليه وسلم. Yıl'ın manevi heyecanını birlikte yaşamak, ümmetin birliğine ve kardeşliğine omuz vermek isteyen herkesi bu kutlu buluşmaya bekliyoruz.