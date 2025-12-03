Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDIGörüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSUTürkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti. Ayrıca, Başkan Erdoğan görüşmede, Finlandiya'nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.