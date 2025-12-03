ABD basını kaybolan Filistinlilerin akıbetine ulaştı! Siyonistlerin ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’

CNN'in kapsamlı araştırması, Zikim geçidi çevresinde kaybolan onlarca Filistinlinin akıbetine dair korkunç bir tablo ortaya koyuyor.CNN, katil İsrail ordusunun, yardım kamyonlarına ulaşmaya çalışan ve öldürülen sivillerin bedenlerini buldozerlerle toprak yığınlarına gömdüğünü bildirdi.Görgü tanıkları ve yerel yardım kamyonu şoförleri, bölgede cesetlerin günlerce yerde bırakıldığını, kurtarma ekiplerinin yaklaşamaması nedeniyle cansız bedenlerin köpekler tarafından parçalandığını aktardı.Bazı kamyon şoförleri, İsrail askerlerinin buldozerlerle bedenleri kumla örttüğünü veya toprağın altına ittiğini aktardı.CNN'in teyit ettiği görüntüler, devrilmiş bir yardım kamyonunun çevresine kısmen gömülmüş, çürümüş çok sayıda bedenin etrafa saçıldığını gösteriyor.11 Eylül tarihli videolarda, çuvallarla un taşırken vurulan siviller görülüyor. Ses analizleri, silah sesinin İsrail askeri pozisyonundan geldiğini gösteriyor.CNN'e konuşan iki eski İsrail askeri, farklı bölgelerde silahsız Filistinlilerin cesetlerinin buldozerlerle sığ çukurlara gömüldüğüne tanık olduklarını söyledi. Bir asker, 'Kokudan durulmuyordu. Komutan, cesetleri kumla örtmemizi istedi. Ailelerin ne olduğunu bilme şansı yok' dedi.Zikim'den dönenler, bölgeyi 'bir Bermuda Şeytan Üçgeni' olarak tarif ediyor. Kaybolanların aileleri ise tek bir cevap bile bulamadan beklemeye devam ediyor.Gazzeli Ammar Wadi, haziranda ailesine bir çuval un götürebilmek için Zikim geçidine doğru yola çıktığında, bunun bir ölüm yolculuğu olabileceğini biliyordu.Telefonunun ekranına bıraktığı mesaj, günler sonra bir yabancı tarafından ailesine iletildi: 'Anne, bir şey olursa beni affet. Beni bulan aileme sevgilerimi iletin.'O günden sonra Wadi'den haber alınamadı.Ammar Wadi'nin annesi, oğlunun telefonundaki son cümleleri saklıyor: 'Onu düşündüğümde gözyaşlarım durmuyor. Ölmüşse bilmek istiyorum; yaşıyorsa, onu bulmak istiyorum.'Oxford Üniversitesi'nden Janina Dill, kimliği belirlemeye izin vermeyen bu yöntemlerin, kişisel onura karşı ağır hakaret kapsamında savaş suçu niteliğinde olduğunu belirtti.