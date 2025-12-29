Bakan Bolat açıkladı: 98 milyar TL'lik eşya ve uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 79 artışla toplam 98 milyar 554 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.Bakan Bolat ayrıca, "2025 yılında miktarda yüzde 38 ve değerde ise yüzde 47 oranında bir başarıya ulaşarak 45 milyar TL değerinde 33,6 ton uyuşturucu madde yakalamasına imza attık" dedi.