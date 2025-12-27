Para transfer işlemlerinde geri sayım! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), yeni düzenlemesiyle birlikte EFT, havale ve FAST gibi para transferi işlemlerinde 5 gün sonra her şey değişecek.İşte, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye ilişkin merak edilen detaylar...MASAK'ın yeni tebliğine göre, 200 bin TL ve üzerindeki para gönderimlerinde açıklama zorunlu hale getirilecek.Düzenleme ile hem kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi hem de terörizmin finansmanının önüne geçilmesi hedefleniyor.MASAK'ın yeni düzenlemesinin 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.Buna göre, yüksek tutarlı para transferlerinin artık belirli kurallar çerçevesinde, açıklamalı ve gerekirse belgeye dayalı şekilde gerçekleştirilmesi zorunlu olacak.Hem gerçek kişilerin hem de şirketlerin etkileneceği yeni düzenlemeyle, havale ve EFT işlemlerinin açıklama kısmına genel ifadeler yazılması yeterli olmayacak.Söz konusu işlemlerde, para transferinin amacının açık ve net şekilde belirtilmesi istenecek.Gönderim yapılırken tercih edilebilecek bazı standart başlıklar şunlar;Gayrimenkul alım ödemesiMotorlu taşıt alım ödemesiBorç verme / borç ödemeHediye, bağış, yardımVergi, resim, harç ödemesiTazminat ve sigorta ödemeleriAvukatlık, danışmanlık, müşavirlik ödemeleriSağlık harcamalarıKripto ve dijital varlık işlemleriŞans oyunları ve bahis ödemeleriEğlence ve sosyal medya ödemeleriVatandaşlar, bu başlıklardan hiçbirine uymayan işlemler için “diğer” seçeneği işaretleyecek.'Diğer' seçeneğinde ise en az 20 karakterlik ayrıntılı açıklama yazılması zorunlu tutulacak.Öte yandan, MASAK, yüksek meblağlı işlem trafiğini de mercek altına alacak.Bu kapsamda para transfer işlemlerinde tutar yükseldikçe beyan ve belge yükümlülükleri de artacak.20 milyon TL'nin üzerindeki para transferlerinde “dayanak belge” talep edilirken, tapu kayıtları, noter satış sözleşmeleri veya fatura gibi resmi evrakların sunulmaması durumunda da işlemler yapılamayacak.