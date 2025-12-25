Kadıköy'de sokak ortasında sopalı kavga: o anlar kamerada!

Olay, Suadiye Kadıköy istikameti minibüs yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.Elinde sopayla hafif ticari aracından inen sürücü, minibüs şoförüne saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.KAVGA KAMERADATrafikte hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracından inen sürücünün elinde sopayla minibüs şoförüne saldırdığı anlar yer aldı.YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİSanal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, sopayla minibüs şoförüne saldıran sürücünün kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan E.K.(41)'ye, 'Trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak', 'Taşıt yollarında duraklamak', 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından idari para cezası uygulandı. Öte yandan şüpheli E.K., 'Tehdit ve hakaret' ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adliyeye sevk edildi.