Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Dönüyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da 5 gün boyunca sürecek yağışlı sistem bugünden itibaren etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumuna göre Türkiye'de bugün yurdun batısı yağışlı geçecek.
Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
21 Aralık Pazar Hava Durumu
22 Aralık Pazartesi Hava Durumu
23 Aralık Salı Hava Durumu
24 Aralık Çarşamba Hava Durumu
25 Aralık Perşembe Hava Durumu