Heimlich Hayat Kurtardı!
Viranşehir ilçesinde, okulda boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Yaşananlar ise okulun güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Karataş İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Yusuf Y., nefes borusuna kaçan cisim nedeniyle nefes almakta zorlandı.
Durumu fark eden sınıf öğretmenleri Sinan Kaplan ve Ayfer İlbaş, hemen öğrenciye müdahale etti.
HEIMLICH HAYAT KURTARDI
Öğretmen Sinan Kaplan, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusunu tıkayan cismin çıkmasını sağladı.
Yapılan müdahale sonrası Yusuf Y., yeniden nefes almaya başladı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan o anlar, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öğretmenlerin dikkati ve bilinçli müdahalesi sayesinde küçük öğrencinin hayatı kurtarıldı.
Durumu fark eden sınıf öğretmenleri Sinan Kaplan ve Ayfer İlbaş, hemen öğrenciye müdahale etti.
HEIMLICH HAYAT KURTARDI
Öğretmen Sinan Kaplan, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusunu tıkayan cismin çıkmasını sağladı.
Yapılan müdahale sonrası Yusuf Y., yeniden nefes almaya başladı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan o anlar, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öğretmenlerin dikkati ve bilinçli müdahalesi sayesinde küçük öğrencinin hayatı kurtarıldı.