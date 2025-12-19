  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,96 - 50,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sakarya'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda otomobilin çarptığı 38 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekleme: 19.12.2025 - 23:43 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:36 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Sakarya'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...Kaza, D-100 karayolu Hendek Beylice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz'a çarptı.

Sakarya'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Oğuzhan Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.