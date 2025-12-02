Trump Türkiye lehine Netanyahu’yu baskı altına alacak! 'İsrail’i sarsmanın zamanı geldi'

Siyonist ordunun geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir köye düzenlediği baskında altı askerinin yaralanması, bölgede tansiyonu bir anda yükseltti. Çatışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam yönetimini öven ve İsrail'e "Şara'nın önünü tıkayacak hiçbir adım atmayın" mesajı göndermesi, Tel Aviv'de adeta deprem etkisi yarattı. İsrail medyası, Trump'ın bu tutumunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la geliştirdiği iyi ilişkilerden kaynaklandığını ve Washington'un Netanyahu'yu Türkiye lehine adım atması için sıkıştırmaya hazırlandığını bildirdi.

İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyüne baskın düzenlemişti.Çıkan çatışmada 6 İsrail askeri yaralanmıştı. İsrailli askeri kaynaklar, askerlerin Beyt Cin köyünde iki kişiyi alıkoymasının ardından 'planlı pusuya düşürüldüğünü ve yoğun ateş altına alındığını' belirtmişti.O günden beri İsrail'in gündemi Beyt Cin köyünde çıkan çatışma. İsrail basınında çıkan haberlere göre, bu çatışma oldukça sıra dışı bir olay. ABD Başkanı Donald Trump'ın olaydan sonra Suriye yanlısı tutumu ise İsrail'de derin bir rahatsızlığa yol açtı.İsrail basını, Trump'ın tavırlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geliştirdiği iyi ilişkiler nedeniyle olduğunu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye lehine baskı altına alacağını belirtti.Ynet haber sitesi, 'Trump'tan Suriye olayının ardından İsrail'e ilk mesaj: Şara'nın önünü tıkayacak hiçbir şey yapmayın' başlıklı haberinde, Beyt Cin'de yaşanan çatışmadan bu yana ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girerek Netanyahu'ya açık bir mesaj gönderdiğini belirtti.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazartesi günü kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yazdıklarına yer verildi: 'Suriye'de ortaya konan sonuçlardan son derece memnunuz ve Şam yönetiminin gerçek ve müreffeh bir devlet inşa etmek için yapması gerekenleri sürdürmesini sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. İsrail'in diyalogu sürdürmesi ve Suriye'nin gelişimini engellememesi önemli'Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında 'iyi şeylerin olması için çalışıyor' ifadelerini kullandı.