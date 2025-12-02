Putin'den Ukrayna'ya tehdit, Avrupa'ya gözdağı: Savaş istiyorlarsa biz hazırız

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'le görüşmesi öncesi gazetecilere konuştu.Ukrayna'nın Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, 'Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir.' diye konuştu.'UKRAYNA LİMANLARINA SALDIRILAR GENİŞLETİLECEK'Rusya'nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, 'Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz.' ifadelerini kullandı.Putin, Ukrayna yönetimi ve 'arkasında duranların' söz konusu saldırıları gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, 'En radikal yöntem, Ukrayna'nın denizle bağlantısını kesersek, korsanlık yapamaz. Ancak bu süreci tırmandıran bir adım olur.' dedi.'AVRUPA SAVAŞ BAŞLATIRSA SAVAŞMAYA HAZIRIZ'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamadığını ancak Avrupa ülkelerinin savaş başlatması halinde Rusya'nın savaşmaya hazır olduğunu vurguladı.