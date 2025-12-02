Karadeniz'de yeni gemi saldırısı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir.' ifadelerine yer verildi.Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarındaki iki tanker gemisi 28 Kasım'da saldırıya uğramıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:Bakanlık'tan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir.Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir.