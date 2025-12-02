İBB’deki casusluk soruşturmasında yeni perde! Kayıp telefondan binlerce şifreli mesaj çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması, yeni elde edilen kritik bir delille tamamen yeni bir aşamaya geçti.Soruşturma dosyasına göre, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın cep telefonunda bulunan binlerce şifreli e-posta, dosya ve mesaj inceleniyor.Hüseyin Gün ile ilgili ilk ihbar, Seher Alaçam'ın öz oğlu tarafından 'farklı ülkeler lehine ajanlık yaptığı, görüşmelerini gizlemek için kriptolu telefonlar kullandığı ve ülkelerin iç karışıklıklarını gizlice finanse ettiğine' dair beyanıyla başlatılmıştı.Gün'ün, FETÖ/PDY ve PKK/KCK bağlantılı hatlarla irtibat kayıtları ve çok sayıda yabancı konsolosluk görevlisiyle iletişimde olduğu tespit edildiği belirtilmişti.Gün'ün hesaplarında yüklü para trafiği olduğu, kaynağı belli olmayan 85 milyon TL nakit paranın çekildiği ve bu tutarın kullanımına dair hiçbir resmi kayıt bulunmadığı tespit edilmişti.FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğü de belirlenen Gün'ün telefon rehberinde MI6, GCHQ, Savunma İstihbaratı ve ABD ile İsrail'in çeşitli istihbarat birimlerinde görev yapmış çok sayıda üst düzey isme ait GSM numaraları tespit edilmişti.Gün, 'yabancı istihbarat yapılanmalarıyla irtibatlı olarak bilgi temin etme, kriptolu haberleşme kullanma, seçimle siyasi süreçleri manipüle etme ve çokuluslu yapılar adına casusluk faaliyetinde bulunma' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.2019'daki seçimlerin ardından Hüseyin Gün ile birlikte İmamoğlu'nu ziyaret eden Seher Alaçam, yaşadığı yalının havuzunda yüzüstü şekilde boğularak ölmüştü. Alaçam'a ait cep telefonu ise bulunamamıştı. Yapılan soruşturma kapsamında telefon bulundu.Cihazdan adeta bir istihbarat arşivi ortaya çıktı. 3 binden fazla şifreli e-posta, ek dosyalar, silinmiş yazışmaların geri getirilen kayıtları, bulut klasörlerinde gizli veri akışları olduğu belirlendi.Yabancı servislerle bağlantıyı gösteren notlar ile 'Wickr' ve benzeri kriptolu haberleşme uygulamalarına ait kullanıcı adlarının da yer aldığı tespit edildi.Başsavcılık kaynakları, Alaçam'ın telefonundaki binlerçe şifreli mesajın deşifre edilmesiyle birlikte casusluk soruşturmasının seyrinin tamamen değişebileceğini belirtiyor.Hüseyin Gün'ün faaliyetleriyle Alaçam'ın ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığı da yeniden araştırılıyor. Alaçam'ın ölümünün ardından yalının güvenlik kameralarının bir bölümünün çalışmadığı, telefonunun ise kayıp olduğu belirtilmişti.Ele geçirilen telefondaki bilgilerin, hem şüpheli ölümün arka planını yeniden aydınlatabilecek hem de casusluk faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serecek nitelikte olduğu kaydedildi. İstihbarat kaynakları, telefondaki bilgilerin soruşturmanın en kritik delili olabileceğini belirtiyor.Yabancı istihbarat servisleriyle dirsek temasında bulunan Hüseyin Gün'ün, başında eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın olduğu ekibiyle birlikte 2019 seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu lehine çalıştıkları saptanmıştı.İBB'ye ait mail içerikleri ve verilerin, bu isimlere İmamoğlu'nun talimatıyla açıldığı ve yabancı istihbarat servisleri tarafından ele geçirilmesine sebebiyet verildiği ortaya çıkmıştı.2019 seçimlerinin Ekrem İmamoğlu lehine manipüle edilmesi için Aaron Barr tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan PQ isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımları ve özel mesajlarına da ulaşıldığı belirlenmişti.