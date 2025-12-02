  • USD: 42,36 - 42,43
Heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti! Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı

Güney Asya ülkelerinde sel ve heyelanların ardından hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde bir milyondan fazla insan etkilendi.

Yüksek riskli bölgelerden 1 milyon kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

''TARİHİ İNSANİ KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ''
Sri Lanka'da ise Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 410'a yükseldiği, 336 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu kaydedildi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü Sampath Kotuwegoda, sel ve toprak kaymaları nedeniyle 1.1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesiyle ülkenin 'tarihi bir insani krizle' karşı karşıya olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI DESTEĞE İHTİYAÇ VAR
Kotuwegoda, 25 bölgenin tamamının doğal afetten etkilendiğini, arama-kurtarma ve yardım operasyonlarının devam ettiğini belirtti. Kotuwegoda, 'İnsanları yeniden yerleştirmemiz, ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor ve bu çok büyük bir görev olacak' dedi.

Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Japonya gibi komşu ülkelerin acil durum yönetim ekipleri gönderdiğini belirten Kotuwegoda, halkın duyduğu ihtiyaçlara karşılayabilmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 176, Malezya'da ise 3 kişi hayatını kaybederken, Asya ülkelerindeki toplam can kaybı bin 220'ye yükseldi.

